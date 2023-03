Todesschütze von Hamburg Ein Mann im Blick der Behörden

Nach dem Hinweis hätten ihn dann am 7. Februar zwei Beamte der Waffenbehörde in seiner Altonaer Wohnung besucht - unangekündigt. „Er zeigte sich kooperativ, erteilte bereitwillig Auskunft, es war ein offenes Gespräch.“ Sowohl Waffe als auch der Tresor, in dem sie verwahrt wurde, hätten keinen Anlass zur Beanstandung gegeben, „bis auf eine Kleinigkeit, weil ein Projektil oberhalb des Tresors lag“, sagt der Polizeipräsident.