1000 Schüler in Sicherheit gebracht Alarm an Hamburger Schule – Lehrerin mit Waffe bedroht

Alarm an einer Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese: Zwei Jugendliche sollen am Mittwochmittag mit einer Schusswaffe eine Lehrerin bedroht haben. Die Lehrerin sei in einem Raum der 8. Klasse vor den Augen anderer Schüler von zwei Jugendlichen bedroht worden, einer der beiden habe eine Schusswaffe gehabt, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Hinweise auf Verletzte gab es nicht. Die beiden Schüler seien dann aus der Klasse geflüchtet. Zeugen schätzten, dass die beiden Täter zwischen 12 und 15 Jahre alt sind. Die Polizei selbst konnte das zunächst nicht verifizieren.