Abschluss von Extremwetterkongress in Hamburg : Experten betonen Rolle von Klimaschutz als Innovationstreiber

Die aufgehende Sonne taucht das Kohlekraftwerk Mehrum in Hannover am frühen Morgen in warmes Licht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hamburg Auf dem Hamburger Extremwetterkongress beraten Wissenschaftler mit Vertretern aus Gesellschaft, Medien, Wirtschaft und Politik über Fragen der Wetter- und Klimaforschung. Experten warnten dort nun vor den Kosten des Klimawandels, betonten aber auch dadurch entstehendes Innovationspotenzial.

Zum Abschluss des Extremwetterkongresses in Hamburg haben Experten vor den Konsequenzen und Kosten des Klimawandels gewarnt. „Der Klimawandel verursacht durch die Zunahme extremer Wetterereignisse immer weiter steigende volkswirtschaftliche Kosten“, erklärte Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung am Freitag in der Hansestadt nach Angaben der Veranstalter. Allein in den USA seien so in den vergangenen fünf Jahren bereits Kosten von 500 Milliarden Dollar (rund 426 Milliarden Euro) entstanden.