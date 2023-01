Tragischer Unfall in Hamburg 77-Jährige tötet Ehemann beim Parken des Autos

In Celle ist es zu einem weiteren schweren Unfall mit Beteiligung eines Seniors gekommen. Ein 70 Jahre alter Mann hat in der Celler Innenstadt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Hauswand gefahren. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei wurden drei Menschen schwer verletzt, einer davon lebensbedrohlich. Der Fahrer hat den Angaben zufolge aufgrund eines medizinischen Notfalls am Montagnachmittag die Kontrolle über den Wagen verloren. Das Auto prallte laut Feuerwehr in ein Fachwerkhaus in der Altstadt von Celle.