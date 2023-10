Tragödie in Hamburg Fünfjährige stirbt nach Unglück bei Anfänger-Schwimmen

Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Kind nahm laut Polizei an einem Schwimmkurs in einem öffentlichen Schwimmbad im Stadtteil Niendorf teil, als es unter bislang nicht bekannten Umständen verunglückte und gegen 17 Uhr leblos aus dem Wasser gezogen wurde. Es wurde wiederbelebt und von Rettungskräften unter sogenannten Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.