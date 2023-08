Zauberer-Aufmarsch in Hamburg 4453 als Harry Potter Verkleidete knacken Weltrekord

Dann ist Narbe Nummer zwei an der Reihe, diesmal an der rechten Hand. Dafür schreibt sie mit einem Pinsel den Satz „Ich soll keine Lügen erzählen“ auf Ellers Hand, ein Verweis auf eine Stelle im fünften Band des Weltbestsellers. Und dann fehlt eigentlich nur noch eines: die runde Brille. „So richtig als Harry Potter fühle ich mich, wenn ich am Ende die Brille aufsetze. Die Brille ist der letzte Funke, der das Harry-Potter-Feuer in mir entzündet“, sagt Ellers.