Teilnehmer der Islamisten-Demo in Hamburg am 27. April 2024 halten ein Plakat mit der Aufschrift „Kalifat ist die Lösung“ in die Höhe.

Der Anmelder der Kundgebung steht nach Informationen des Hamburger Verfassungsschutzes der Gruppierung Muslim Interaktiv nahe, die als gesichert extremistisch eingestuft ist.