Sie wünschen sich einen dezenten Look, der trotzdem alle Blicke auf sich zieht? Wie wäre es mit einem Make-up, das nur die Augen betont? Ganz im Stil von „House of the Dragon“ erinnern die Augen an die Schwingen eines Drachen. Achten Sie darauf, Augen und Lippen farblich aufeinander abzustimmen und das restliche Make-up dezent zu gestalten.