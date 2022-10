Styling-Tipps zum Gruseln : Diese einfachen Halloween-Looks gelingen garantiert

Düsseldorf Grusel-Fans aufgepasst! Halloween steht vor der Tür und es wird Zeit, sich Gedanken über ein schaurig-schönes Kostüm zu machen. Sie brauchen noch Inspiration? Hier finden sie schnelle und einfache Ideen für Make-up und Outfit.

Die Tage werden kürzer, die Bäume kahler und die Straßen leerer - es ist Oktober und damit Zeit für Halloween . Horror-Fans aus aller Welt freuen sich auf gruselige Filme, geschnitzte Kürbisse und schaurige Verkleidungen. Auch außerhalb der USA , dem Heimatland des Brauchs, wird das Fest der Geister und Gespenster geliebt und ausgiebig zelebriert. Und was wäre das beliebte Spuk-Fest ohne eine standesgemäße Halloween-Party?

Damit Sie zwischen den ganzen Geistern, Zombies und Vampiren nicht untergehen, zeigen wir Ihnen in unserer Bilderstrecke schnelle Ideen für Make-up und Outfit. So verwandeln Sie sich mit wenigen Handgriffen in eine schaurige Gestalt, die Ihren Freunden das Fürchten lehren wird. Und das Beste: Alle Tipps sind anfängerfreundlich und ohne teure Utensilien umsetzbar. Happy Halloween!