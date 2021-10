Snack-Tipp

Einen Halloween-Snack im “Squid Game”-Look können Sie ganz einfach selbst backen, indem Sie die Zuckerplätzchen aus dem zweiten Spiel zusammenrühren. Für die karamellisierte Zuckersüßigkeit aus Südkorea benötigen Sie:

Eineinhalb Esslöffel Zucker

1 Prise Backpulver

Zubereitung: Den Zucker geben Sie in eine große Suppenkelle und erhitzen ihn bei mittlerer bis niedriger Hitze. Umrühren, bis er vollständig geschmolzen ist.Die Prise Backpulver in den geschmolzenen Zucker geben und verrühren, bis sie vollständig eingearbeitet ist. Diese Mischung gießen Sie am besten auf eine Silikonmatte oder Pergamentpapier. Mit einer Presse oder einem anderen flachen Gegenstand können Sie die Masse vorsichtig flach drücken, damit sie eine flache und gleichmäßige Oberfläche erhält. Verwenden Sie einen Schirm-, Dreieck-, Kreis- oder Sternausstecher und drücken Sie vorsichtig eine Form in die Mitte der Dalgana-Bonbons. Abkühlen lassen und fertig!