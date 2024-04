In Halle Verdacht auf Bau einer Bombe – Polizei im Einsatz

Halle · Wegen des Verdachts eines Bombenbaus in einer Wohnung hat es in Halle am Samstagnachmittag einen größeren Einsatz der Polizei gegeben.

06.04.2024 , 16:14 Uhr

Das SEK im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Der Sachverhalt werde aktuell noch geprüft, es seien Spezialisten im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Nähere Angaben zu dem Vorfall machte er zunächst nicht. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ online darüber berichtet.

(ldi/dpa)