Totschlagsverdacht gegen Eltern und Großmutter Vater von toter Zweijähriger in Halle festgenommen

Rettungskräfte fanden das Kind am Sonntag in einem leblosen Zustand, nachdem ein Notruf bei der Leitstelle wegen eines medizinischen Notfalls eingegangen war. Versuche, es wiederzubeleben, blieben erfolglos, das Mädchen starb noch vor Ort. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen zwei Tage vorher in der elterlichen Wohnung größere Verbrühungen der Haut erlitt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, trotz des lebensbedrohlichen Zustandes nichts für die Rettung des Mädchens unternommen zu haben. Die 36 Jahre alten Eltern und die 63 Jahre alte Großmutter hätten den Tod billigend in Kauf genommen.