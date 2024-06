Wollte ausbrechen Nach medizinischer Behandlung – Halle-Attentäter zurück in JVA

Nach medizinischer Behandlung in Erfurt (Thüringen) und Fröndenberg (Nordrhein-Westfalen) ist der Halle-Attentäter wieder in einem Gefängnis. „Der Gefangene, der am Pfingstmontag ins Haftkrankenhaus verlegt wurde, ist wieder zurück in Thüringen“, bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Medienberichten zufolge handelt es sich um den Halle-Attentäter.