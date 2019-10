Tödliche Schüsse in Halle/Saale : Erste Entwarnung – Bürger dürfen wieder auf die Straße

Der aktuelle Informationsstand: In Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt und im etwa 15 Kilometer entfernten Landsberg sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Es gibt zwei Tote und zwei Verletzte, die in der Uniklinik Halle operiert wurden. Die beiden Todesopfer, eine Frau und ein Mann, starben in der Nähe der Synagoge und in einem etwa 600 Meter entfernten Dönerimbiss. Nach überstimmenden Informationen versuchte ein bewaffneter Täter, in das jüdische Gotteshaus einzudringen. Nähere Informationen zu Motiv und Hintergrund der oder des Täters gibt es noch nicht. Was genau in Landsberg geschah, ist noch unklar. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Nach mehreren Stunden haben die Behördung am frühen Abend eine Warnung an die Bürger aufgehoben, in der Wohnung oder an einem anderen sicheren Ort zu bleiben.