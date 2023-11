Nach Explosion Ein Toter und zwei Verletzte in Halberstädter Haus

Bei einer Explosion in einem unbewohnten, im Umbau befindlichen Fachwerkhaus in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) ist ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden dabei am Donnerstagmorgen verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Derzeit gehe man von einem Arbeitsunfall aus, sagte eine Polizeisprecherin. Ob eine Gasflasche die Ursache der Explosion gewesen sei, sei noch unklar und müsse ermittelt werden. In dem Haus sicherten die Ermittler umfangreich Spuren.