In Niedersachsen : Hakenkreuze und Brand in Restaurant – sechs Menschen gerettet

Hakenkreuze und Brand in Restaurant – sechs Menschen gerettet

In Niedersachsen

Syke Im niedersächsischen Syke ermittelt die Polizei wegen eines mutmaßlich rechtsextrem motivierten Brandanschlags auf ein Restaurant. An einer Mauer des Gebäudes seien Hakenkreuze und andere fremdenfeindliche Symbole entdeckt worden.

Das teilte die Polizei am Donnerstag in Diepholz mit. Der Brand ereignete sich demnach am frühen Donnerstagmorgen. Einsatzkräfte retteten sechs Menschen aus einem angrenzenden Wohnhaus. Sie blieben unverletzt.