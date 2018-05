Hakenkreuz-Glocke aus Schweringen soll abgehängt werden

Schweringen Sie hatte einen heftigen Streit im Dorf aus ausgelöst: Die Hakenkreuz-Glocke in Schweringen. Unbekannte schleiften das Hakenkreuz weg. Nun ist die Glocke unbrauchbar und soll abgehängt werden.

Die umstrittene Hakenkreuz-Glocke im niedersächsischen Schweringen bei Nienburg wird abgehängt und durch eine neue Glocke ersetzt. Der evangelisch-lutherische Kirchenkreisvorstand in Nienburg habe am Dienstagabend in einer fünfstündigen Sitzung über das weitere Verfahren mit der Glocke beraten und sei nach intensiver Diskussion zu diesem Beschluss gekommen, sagte Superintendent Martin Lechler am Mittwoch in Nienburg. „Wir hoffen, unsere Entscheidung führt bei einer Mehrheit der Bevölkerung zu Verständnis“, sagte er.