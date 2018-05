Haftbefehl nach tödlichen Schüssen in Salzgitter beantragt

Salzgitter: Polizei und Ermittler sichern Spuren am Tatort. Foto: dpa/Dominique Leppin

Salzgitter Nach den tödlichen Schüssen auf seine Ex-Partnerin hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Haftbefehl gegen einen 38 Jahre alten Mann wegen Mordes beantragt.

Das sagte am Mittwoch der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Hans-Christian Wolters. Der 38-jährige Mann steht im Verdacht, nach einem Sorgerechtsstreit seine 30-jährige Ex-Freundin in Salzgitter vor den Augen der gemeinsamen vier Kinder auf der Straße erschossen zu haben. Der Mann war am Dienstag im münsterländischen Westerkappeln festgenommen worden.