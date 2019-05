Haftbefehl in Tiefenbronn erlassen : 60-Jähriger soll Frau und Kind getötet haben

Haftbefehl in Tiefenbronn erlassen

Polizisten und Helfer stehen in der Einfahrt zum Tatort in Tiefenbronn. Foto: dpa/Aaron Klewer

Tiefenbronn Bereits früh war der Verdacht auf den Familienvater gefallen. Am Sonntagabend dann ist gegen den 60-Jährigen, der seine Frau und einen Sohn getötet haben soll, Haftbefehl erlassen worden.

Das bestätigte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend. Der 60-Jährige stehe im Verdacht, am Samstag im baden-württembergischen Tiefenbronn (Enzkreis) seine 38 Jahre alte Frau und einen 8 Jahre alten Sohn getötet zu haben.

Ein weiterer Sohn des Paares war am Samstagmittag mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Zeugen auf einer Straße entdeckt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den elfjährigen Jungen in ein Krankenhaus. Zum Gesundheitszustand des Kindes machte die Polizei am Sonntag keine Angaben.