Familienministerin Giffey zu BKA-Studie: „Für viele Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort“

Berlin In Deutschland sind im vergangenen Jahr knapp 140.000 Menschen Opfer von Gewalt durch Partner oder Ex-Partner geworden. Fast 150 sind gestorben. Bundesfamilienministerin Giffey will Betroffene besser schützen.

Jeden Tag versucht im Schnitt ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. In 147 Fällen gelang das im vergangenen Jahr, wie aus Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) hervorgeht, die Frauenministerin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag in Berlin vorgestellte. Dazu kommen tausende Fälle von Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Stalking und sexueller Nötigung. „Für viele Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort“, sagte die SPD-Politikerin.