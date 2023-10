In der Vulkaneifel Eine Person nach Gyrokopter-Absturz über Laacher See vermisst

Nach dem Absturz eines zweisitzigen Leichthubschraubers am Montag über dem Laacher See bei Glees in der Vulkaneifel gilt der 58 Jahre alte Pilot weiter als vermisst. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gehen die Einsatzkräfte derzeit davon aus, dass das Wrack des sogenannten Gyrokopters in eine Tiefe von 37 Metern gesunken ist.