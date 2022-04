16 Menschen getötet : Erfurt erinnert an die Opfer des Amoklaufs vor 20 Jahren

Bodo Ramelow (3.v.r.), Ministerpräsident von Thüringen, steht gemeinsam mit Schülern, Angehörigen und ehemaligen Lehrkräften an der sanierten Schule. Foto: dpa/Martin Schutt

Erfurt Am 26. April 2002 hatte ein ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen erschossen und anschließend sich selbst getötet. Gemeinsam mit mehreren hundert Menschen hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nun der Opfer gedacht.

Erfurt hat der Opfer des Amoklaufs am städtischen Gutenberg-Gymnasium vor 20 Jahren gedacht. Der 26. April sei für die Schulgemeinschaft der Tag, an dem der Zauber des Frühlings aufgehört habe, sagte die Schulleiterin Christiane Alt am Dienstag bei einer Gedenkfeier vor dem Schulgebäude. Mitglieder des Lehrkörpers sowie heutige und ehemalige Gymnasiasten wollten den Opfern von damals Respekt und Ehre erweisen.

Gemeinsam mit mehreren hundert Menschen gedachte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) der Opfer. Schüler sprachen sich in kurzen Botschaften für Frieden und Vergebung aus. Für jedes der 16 Mordopfer zündeten sie eine Kerze an. In kurzen Gedankenspielen wurde für jeden Einzelnen von Ihnen umrissen, wie der weitere Lebensweg hätte verlaufen können. Viele Menschen legten Blumen unter der Gedenktafel für die Opfer nieder.

Zeitgleich bat auch die evangelische Andreasgemeinde in einem kurzem Gedenken um Kraft für all diejenigen, denen der Gedenktag besonders schwer falle. Nur wenige hundert Meter vom damaligen Tatort entfernt, hatte die Andreaskirche in der Zeit nach dem Amoklauf vor 20 Jahren jeden Abend zu einer Andacht eingeladen. Auch am Dienstagabend werde diese Tradition zur gleichen Zeit wieder aufgegriffen.

Am Morgen des 26. Aprils 2002 kehrte der wenige Monate zuvor von der Schule verwiesene Robert Steinhäuser bewaffnet in sein ehemaliges Gymnasium zurück. Der damals 19-Jährige erschoss binnen weniger Minuten 16 Menschen. Anschließend tötete er sich selbst.

(mcv/epd)