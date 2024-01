Tschüss, Winterblues Zehn Tipps für gute Laune an trüben Tagen

1. Tageslicht

Licht ist im Winter rar. Das schlägt ordentlich auf das Gemüt. Versuchen Sie deshalb so viel Tageslicht wie möglich mitzunehmen. Machen Sie morgens einen großen Spaziergang oder gleich nach Feierabend. Sind Ihre Arbeitszeiten so, dass Sie im Dunkeln kommen und auch wieder gehen, schließen Sie an Ihre Mittagspause einen großen Spaziergang mit den Kollegen an. Einige Menschen unterziehen sich auch einer Lichttherapie bei ihrem Arzt oder greifen zu entsprechenden Geräten für den Hausgebrauch.