„Total unnötig“ Gundula Gause äußert sich zu Schwächeanfall in Livesendung

Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause hat ihren vor gut einen Monat in einer Live-Sendung erlittenen Schwächeanfall als „total unnötig“ bezeichnet. „Wahrscheinlich hätte ich mich an dem Tag krankmelden sollen, denn ich hatte ja gespürt, dass etwas nicht stimmt“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. „Ich dachte aber trotzdem, dass ich das schon schaffe. Heute weiß ich es besser.“ Der Schwächeanfall an dem Abend sei einfach Pech gewesen - „und noch dazu total unnötig“.