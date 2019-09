Nie wieder aussortieren : Gummibären kann man jetzt nach Farbe kaufen

Bonn Wer eine Tüte Gummibären kauft, hat meist auch eine Lieblingssorte. Am Ende bleiben leider immer die, die man nicht so gerne mag. Damit ist jetzt vorerst Schluss. Haribo bietet seinen Kunden Tüten mit nur einer Farbe an.

Der lang ersehnte Wunsch vieler Gummibären-Fans wird erhört: Haribo verkauft seine Goldbären ab sofort auch nach Farbe sortiert. Das heißt, wer die grünen Bärchen besonders gerne mag, der kann sich bald eine ganze Tüte davon kaufen. Nie wieder aussortieren. Nie wieder der prüfende Blick auf die Tüte, welche Farbe hauptsächlich vorherrscht.

Wie das Unternehmen in Bonn bereits im Juli mitteilte, sind die Geschmacksrichtungen Erdbeere, Himbeere, Apfel, Orange, Zitrone oder Ananas in 75-Gramm-Beuteln erhältlich – allerdings nur für kurze Zeit. Wie lange, das teilte das Unternehmen nicht mit. Laut Haribo ist die Aktion einmalig in der Unternehmensgeschichte. Sogenannte sortenreine Produkte konnte man bis jetzt allerdings schon im Haribo-Shop bestellen, in 1000-Gramm-Beuteln.

Kosten sollen die 75-Gramm-Tütchen mit nur einer Sorte übrigens 49 Cent. Zum Vergleich: Eine gemischte Tüte Haribo Goldbären mit 200 Gramm kostet 95 Cent.

