Güterwagenlärm : Bahn testet kleinere Lärmschutzwände

Hans Jörgens vom Verkehrsclub Deutschland weist auf den Lärm an der Westbahn hin. Eine hohe Lärmschutzwand ohne Öffnung für Einsatzkräfte könnte Rettungsarbeiten auf der Strecke behindern, fürchtet er. Foto: RP/Achim Blazy

Berlin Um den Lärm vorbeifahrender Züge von Wohnhäusern abzuhalten, setzte die Bahn bisher auf meterhohe Aluwände. Nun testet sie unauffälligere Alternativen.

Vorbeirauschender Güterverkehr nervt Anwohner in vielen Regionen Deutschlands. Riesige Schutzwände sollen Geräusche abhalten. Irgendwann können sie vielleicht auch eine Nummer kleiner sein. Die Deutsche Bahn (DB) testet neue Techniken für den Schutz vor Güterwagenlärm. „Beispielsweise sind das niedrige Lärmschutzwände und sogenannte Mini-Schallschutzwände, die direkt an den Gleisen gebaut werden“, sagte der DB-Lärmschutzbeauftragte, Andreas Gehlhaar, der Deutschen Presse-Agentur. Damit wären die meterhohen grauen Aluschallschutzwände bei Wohnbereichen künftig vielleicht nicht mehr überall nötig. Auch Schienenstegdämpfer sollen getestet werden.

Derzeit werden in einem vom Bund finanzierten und bereits laufenden Projekt rund 30 Techniken zur Lärmminderung erprobt, wie es von der Bahn hieß. Viele der Modelle sollen in diesem Jahr an Streckenabschnitten zwischen München und Regensburg sowie zwischen Berlin und Cottbus errichtet werden. Danach soll es Messungen geben. Das Projekt laufe bis Ende 2020.