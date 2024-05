Rangeleien und Verletzte in Grünheide Polizei verhindert Stürmung von Tesla-Werksgelände durch Aktivisten

In Grünheide bei Berlin haben Umweltaktivisten versucht, das Werksgelände von Tesla zu stürmen. Mehrere Hundert Menschen, viele davon mit Atemschutzmasken, rannten am Freitag im Anschluss an eine Demonstration durch den Wald auf das Werksgelände zu. Dabei kam es zum Teil zu tumultartigen Szenen, Polizisten setzten den Schlagstock ein, ein Hubschrauber war im Einsatz. Ein Polizeisprecher sagte, Aktivisten hätten versucht, auf das Fabrikgelände zu gelangen, das habe die Polizei aber verhindert. Mehrere Menschen seien in Gewahrsam genommen worden. Der Polizei lägen zudem Berichte über Verletzte vor. Bereits am Mittwoch hatte ein sogenanntes Aktionswochenende gegen Tesla begonnen.