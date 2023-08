Einbruch ins Grüne Gewölbe Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen weiteren Beschuldigten nach Juwelendiebstahl

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen Beihilfe zum Diebstahl mit Waffen, Beihilfe zur gemeinschädlichen Sachbeschädigung und Beihilfe zur Brandstiftung vor. Er soll den Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe unterstützt haben, indem er mehrere Beteiligte in Berlin in einem Auto chauffierte und – nachdem sie dabei in eine Polizeikontrolle geraten waren – ein gezieltes Ablenkungsmanöver ausführte. Er schwieg bislang zu den Vorwürfen. Das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Dresden entscheidet nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens.