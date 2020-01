Polizei prüft Hinweise : MDR erhält Kaufangebot für Schmuckstück aus Grünem Gewölbe

Dresden Die Polizei in Dresden prüft ein Kaufangebot für Schmuck aus dem Grünen Gewölbe an den Mitteldeutschen Rundfunk. Derzeit könne aber weder gesagt werden, ob das Angebot echt sei oder ob es sich um einen Trittbrettfahrer handle.

"Wir gehen dem nach", sagte ein Polizeisprecher am Montag in Dresden. Wie der MDR am Sonntagabend berichtete, wurde der Redaktion bei Recherchen von "Kripo live" Schmuck angeboten. Die Anbieter hätten mit der Redaktion über dieselbe verschlüsselte E-Mail-Adresse kommuniziert, über die vor einigen Tagen bereits mit einer israelischen Sicherheitsfirma kommuniziert worden sein soll.