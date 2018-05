Grüne setzen Innenministerium in Bremer Bamf-Affäre unter Druck

Berlin Wer wusste wann was und hat dennoch nicht reagiert? Diese zentrale Frage zielt auf etliche offene Punkte bei der Aufklärung des Bamf-Skandals.Bei der Sondersitzung des Innenausschusses am kommenden Dienstag stehen Amtschefin Cordt und Innenminister Seehofer im Fokus.

Die Grünen-Fraktion im Bundestag hat am Donnerstag einen achtseitigen Fragenkatalog an das Bundesinnenministerium geschickt. "Uns reicht es nicht, nur zu hören, dass Dienstanweisungen missachtet und Asylbescheide unrechtmäßig seien. Wir wollen konkret wissen, was falsch gelaufen ist", sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Luise Amtsberg. Sie wolle auch von Innenminister Horst Seehofer (CSU) erfahren, ob er den Willen habe, das Bamf zu reformieren.

Noch Anfang April lobte Seehofer Behörde vor den Kameras

Die Sondersitzung des Innenausschusses am Dienstag könnte insbesondere für Seehofer und Bamf-Chefin Jutta Cordt unangenehm werden. Aber auch an Innenstaatssekretär Stephan Mayer gibt es Fragen. Mayer hatte am 4. April mit der kommissarischen Leiterin der Außenstelle, Josefa Schmidt, gesprochen. Ihr waren die Unregelmäßigkeiten bei den Asylbescheiden aufgefallen. Mehrfach hatte sie versucht, das Innenministerium davon in Kenntnis zu setzen, bevor sie das Gespräch bei Mayer bekam. Die Grünen wollen nun wissen, warum der Innenstaatssekretär seine Informationen nicht direkt an den Minister weitergegeben habe. So stattete Seehofer am 6. April der Bamf-Behörde in Nürnberg einen Antrittsbesuch ab und lobte das Amt ausgiebig vor laufenden Kameras.