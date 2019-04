Großeinsatz für die Feuerwehr : Großer Waldbrand nördlich von Berlin ausgebrochen

In der Nähe von Oranienburg rückte die Feuerwehr mitten in der Nacht aus. Foto: dpa/Julian Stähle

Nassenheide Es ist trocken, es hat lange nicht geregnet. Nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Waldbrände die Feuerwehren auf Trab halten. Jetzt ist ein Feuer nördlich von Berlin ausgebrochen.

Rund 20 Kilometer vor den Toren der Hauptstadt ist ein großes Feuer ausgebrochen. In einem Waldstück im Norden Berlins brannte es in der Nacht zu Montag auf einer Fläche von bis zu 2,5 Hektar, wie die Feuerwehr am Montagvormittag mitteilte. Das Feuer dehne sich inzwischen nicht weiter aus. Der Grund für die Flammen stand noch nicht fest.