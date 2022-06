Großeinsatz in Saarbrücken : Waffenbesitzer verschanzt sich in Wohnung und schießt auf Polizisten

Saarbrücken Die Wohnung eines 67-Jährigen in Saarbrücken sollte aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsgerichts durchsucht werden. Nach dem Eintreffen der Beamten verbarrikadierte sich der Mann und schoss auf die Polizisten.

Der Großeinsatz der Polizei in Saarbrücken-Klarenthal dauert an: Ein Waffenbesitzer, der sich in seiner Wohnung verschanzt hat, feuerte erneut gezielt auf die Absperrung und Fahrzeuge der Polizei, wie die Polizei am Freitag über Twitter mitteilte. Die Polizei warnte erneut Anwohner und Bürger: „Halten Sie sich von der Örtlichkeit fern!“ Der 67-Jährige, dessen Wohnung am Morgen durchsucht werden sollte, hatte mit einem Schuss bereits einen Polizisten verletzt. Eine weitere Beamtin wurde durch umherfliegende Glassplitter verletzt.