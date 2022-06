Großeinsatz in Saarbrücken : Polizei findet mutmaßlichen Schützen in Saarbrücken leblos auf

Saarbrücken Ein stundenlanger Großeinsatz der Polizei in Saarbrücken ist beendet. Ein Mann hatte auf Polizisten geschossen und sich in seiner Wohnung verschanzt. Dort fanden ihn die Beamten später leblos.

Der Schütze, der am Freitag in Saarbrücker Stadtteil Klarenthal für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt hatte, ist leblos in seiner Wohnung entdeckt worden. Der 67-Jährige wurde bei einem Polizeizugriff gefunden, nachdem er sich über Stunden verschanzt hatte. Dies teilte die Polizei in Saarbrücken am Nachmittag mit.