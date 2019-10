Großeinsatz in Nürnberg : Teenager mit Softair-Pistolen rufen Polizei auf den Plan

Nürnberg In Nürnberg haben zwei Teenager mit täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die 13 und 14 Jahre alten Jungen waren am Freitagabend mit Softair-Pistolen bewaffnet und in Tarnkleidung in einem U-Bahnhof unterwegs gewesen.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Besorgte Zeugen hätten die Einsatzzentrale alarmiert und angegeben, dass zwei bewaffnete Männer in dem Bahnhof unterwegs seien.

Die Polizei sperrte den U-Bahnhof Maximilianstraße daraufhin ab und durchsuchte die Gegend mit einem Großaufgebot. In der Nähe des Bahnhofs seien bald die zwei Jungen festgestellt worden. Diese gaben demnach an, ein Spiel gespielt zu haben. Sie seien den Eltern übergeben worden und eindringlich auf die Gefährlichkeit ihres Verhaltens hingewiesen worden.

(felt/AFP)