Großeinsatz der Polizei Mann schießt aus Hochhaus in Hamburg-Altona

Ein Mann hat mit einer Schusswaffe in einem Hamburger Hochhaus in der Nacht einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Er habe am späten Sonntagabend Schüsse aus seiner Wohnung in Altona abgefeuert, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Am frühen Montagmorgen wurde dann berichtet, bei der Waffe habe es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt.