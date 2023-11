Mann verschanzte sich in Wohnhaus Großeinsatz in Brandenburg beendet – Verdächtiger ist tot

Der laut Polizeiangaben „hochgradig aggressive“ Verdächtige hatte in der Nacht zu Samstag und am Samstagabend mehrere Schüsse aus dem Haus heraus und in dem Haus abgegeben. Über Stunden versuchten die Einsatzkräfte vergeblich, Kontakt zu ihm aufzubauen. Zuletzt konnten sie in das Haus im Ortsteil Vieritz vordringen. Was sich dort in der Nacht konkret ereignete, blieb zunächst ebenso offen wie das Motiv des Schützen.