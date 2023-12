Politik und Sport Das sind die Großereignisse 2024 weltweit

14. Juni bis 14. Juli – Fußball EM der Männer in Deutschland: Gut 18 Jahre nach dem Sommermärchen von 2006 findet im kommenden Jahr wieder ein Fußballgroßereignis in Deutschland statt. Das Eröffnungsspiel bestreitet das DFB-Team am 14. Juni gegen Schottland in München. In NRW wird in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln gespielt.