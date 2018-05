Großbrand im Freizeitpark: Europa-Park Rust geht von zweistelligem Millionenschaden aus

Rust War es Brandstiftung oder nicht? Bislang hat die Polizei noch keine Hinweise gefunden, warum es zu dem Brand im Europa-Park Rust kam.

Nach dem Großbrand im Europa-Park Rust am Wochenende suchen Kriminaltechniker und Sachverständige des Landeskriminalamts noch immer nach der Ursache. Genauere Erkenntnisse dazu oder gar Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ermittelt werde weiter in alle Richtungen. Die Untersuchungen könnten einige Zeit dauern.

Keine Stornierungen nach Brand

Die Besucher zeigten sich von dem Unglück unbeeindruckt. Es habe keine Stornierungen gegeben und die Besucherzahlen entsprächen weiter den Erwartungen um diese Jahreszeit, sagte der Sprecher. Am Sonntag waren 15.000 Besucher in den Vergnügungspark gekommen; am Montag sollte diese Zahl noch übertroffen werden. Fünf der rund hundert Attraktionen „sowie vereinzelte Gastro- und Showangebote“ waren wegen des Feuers unbenutzbar, wie der Freizeitpark am Montag mitteilte.