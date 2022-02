Demo gegen Ukraine-Krieg : Hunderttausend Menschen ziehen durch Berlin

Demonstranten protestieren auf der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tors gegen die russische Invasion in die Ukraine. Foto: dpa/Markus Schreiber

Berlin Es war wohl eine der größten Demonstrationen der jüngeren deutschen Geschichte: In Berlin sind mehr als Hunderttausend Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich, die Veranstalter sprachen von einer halben Million Teilnehmern.

Auf Plakaten forderten die Menschen „Stop Putin - Stop war“, „Heizung runter für den Frieden“ oder „Make Borschtsch not war“. An vielen Stellen waren die Farben Blau-Gelb der ukrainischen Fahne zu sehen, einige Demonstranten ließen Luftballons in den Farben in den Himmel steigen. „Putin hat Schiss vor Demokratie“ oder „Russians against Putin“ hieß es auf Plakaten und: „Ukrainer und Russen werden dich auf den Müllhaufen der Geschichte schicken“. Auch Karikaturen, die den Kreml-Chef mit Hitler verglichen, waren zu sehen. Vor der russischen Botschaft skandierten die Menschen: „Putin muss weg!“