Grippewelle beginnt : Was Sie zur Influenza-Impfung wissen sollten

Berlin Die Grippewelle hat begonnen, so die Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI). Mit einer Influenza-Impfung kann man sich schützen. Was Sie dazu wissen sollten.

Besonders in dieser Saison könnte sich die Impfung lohnen, denn „mit jedem Jahr, in dem die Grippe nicht oder kaum zirkuliert, wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass es zu einer stärkeren Grippewelle kommt“, sagt Prof. Bernd Salzberger, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. In den vergangenen zwei Jahren gab es durch das konsequente Maskentragen vergleichsweise wenige Fälle.

Jährliche Grippewellen mit erhöhter Aktivität von Influenzaviren haben in der Vergangenheit meist nach der Jahreswende begonnen. In diesem Jahr ist die Grippewelle früher dran - nach der Definition der RKI hat sie in diesem Jahr schon in der Woche bis 30. Oktober begonnen.