Renommierte Auszeichnung Bekanntgabe der Grimmepreisträger am Dienstag

Das Grimme-Institut gibt am Dienstag (11.00 Uhr) in Köln bekannt, wer in diesem Jahr die begehrte Trophäe für Qualitätsfernsehen bekommt. Insgesamt waren 71 Produktionen und Einzelleistungen für den renommierten Grimme-Preis nominiert worden. Mittlerweile haben die Jurys ihre Urteile gefällt. Zwischen Bekanntgabe in Köln und Verleihung werden aber noch einige Tage vergehen - die Preis-Gala findet am 21. April in Marl statt.