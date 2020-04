Rezo und Drosten unter den Kandidaten : Nominierungen für Grimme Online Award stehen fest

Marl Der Corona-Podcast des Virologen Drosten ist nominiert, ebenso wie das viel geklickte Rezo-Video über die CDU: In Marl wurden die Nominierungen für den Grimme Online Award bekanntgegeben.

Das Grimme-Institut in Marl hat am Mittwoch die Nominierungen für den Grimme Online Award bekanntgegeben. Das Niveau der rund 1000 Einreichungen sei in diesem Jahr insgesamt sehr hoch gewesen, lobte die Nominierungskommission bei der Bekanntgabe der 28 Kandidaten im Rahmen einer Videokonferenz. Besonders viele Nominierungen gebe es in diesem Jahr in der Kategorie „Information“ mit elf Kandidaten, sagte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach. „Es stimmt mich optimistisch, dass in Zeiten der Fake-News Angebote nachgefragt werden, die aufklären.“ Die Jury kann aus den Nominierten bis zu acht Preisträger auswählen. Zudem gibt es einen Publikumspreis, für den jeder Internetnutzer bis zum 14. Juni abstimmen kann. Die undotierten Preise in insgesamt vier Kategorien werden am 25. Juni verliehen.