Polizei sucht Zeugen : Unbekannte entsorgen 70 Säcke mit toten Schafen in Grimma

Grimma Im sächsischen Grimma sind mehr als 70 Säcke mit toten Schafen und Lämmern in den vergangenen Tagen gefunden worden. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte, wird wegen der illegalen Entsorgung der Tierkörper und wegen Verstoßes gegen das Tierseuchenschutzgesetz gegen Unbekannt ermittelt. Nachdem bereits am 16. April Tierkadaver in 28 Säcken entdeckt worden waren, wurde die Polizei am Samstag über weitere Säcke mit toten Schafen informiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Grimma zu melden.