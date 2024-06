Grevesmühlen Vier Tatverdächtige nach Vorfall um ghanaische Familie

Den mutmaßlichen Hergang des Zwischenfalls stellte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch so dar: Am Abend des 14. Juni sei es zu einem Handgemenge gekommen, als der Vater eines achtjährigen ghanaisch-stämmigen Mädchens eine Gruppe junger Leute zur Rede stellen wollte. Das Mädchen habe ihren Vater zuvor darüber informiert, dass sie durch einen elfjährigen Jungen aus dem Umfeld dieser Gruppe absichtlich an der Weiterfahrt mit ihrem Roller gehindert und dabei mit dem Fuß des Jungen am Kopf getroffen worden sei. Im Verlauf der nun folgenden Auseinandersetzung sei es zu Rempeleien und Drohgebärden der Jugendlichen gekommen und der Vater sei an der Hand verletzt worden.