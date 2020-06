Ehre für Umweltaktivistin : Spinnenart nach Greta Thunberg benannt

Frankfurt/Main Den Namen Greta Thunberg kennt mittlerweile die ganze Welt. Auch im Tierreich wird man der schwedischen Umweltaktivistin nun vielleicht öfters begegnen. Nach ihr wurde eine Spinnenart benannt.

Der Spinnenforscher Peter Jäger hat fünf Arten einer neuen Gattung von Riesenkrabbenspinnen auf Madagaskar nach Greta Thunberg benannt. Der Name „Thunberga“ solle bewusst an die schwedische Klimaaktivistin und ihr Engagement gegen den Klimawandel erinnern, sagte Jäger, der in den vergangenen 20 Jahren bereits mehrere Spinnenarten beschrieben und nach Prominenten benannt hat. Das bekannteste Beispiel war die südostasiatische Riesenkrabbenspinne „Heteropoda davidbowie“.