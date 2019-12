Wirbel um ICE-Bild der Umweltaktivistin : Erste Klasse statt Gang? Deutsche Bahn stellt Gretas Platzproblem etwas anders dar

Düsseldorf/Berlin Ein Bild von Greta Thunberg geistert seit Samstag durch das Netz. Es zeigt, wie sie in einem angeblich völlig überfüllten ICE keinen Platz findet und auf dem Boden sitzt. Laut Deutscher Bahn ist die Schwedin jedoch in der ersten Klasse gefahren.

Umweltaktivistin Greta Thunberg hat am Samstag ein Bild aus einem angeblich überfüllten ICE in den sozialen Medien gepostet. Auf dem Bild ist zu sehen, wie Greta Thunberg mit ihren Koffern auf dem Gang sitzt und aus dem Fenster sieht. Sie sei „in überfüllten Zügen durch Deutschland“ unterwegs, wie sie auf Twitter schrieb. „ Und ich bin endlich auf dem Heimweg!“, schrieb sie dazu. Schnell ging der Post viral - und direkt gab es massive Kritik für die Deutsche Bahn. Nun äußert sich der Konzern. Er stellt den Sachverhalt allerdings etwas anders dar.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2

Wenig später meldete sich der Konzern via Twitter erneut zu Wort. „Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom“, schreibt die Pressestelle auf dem Kurznachrichtendienst. Und weiter: „Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist.“