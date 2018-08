Grenze zur Schweiz: Zoll erwischt Pfarrer beim Bargeldschmuggel

Oberstaufen 3000 Euro im Geldbeutel, weitere 19.700 im Brustbeutel: Ausgerechnet ein 79-jähriger Kirchenmann hat versucht, Bargeld in die Schweiz zu schmuggeln - nun muss er wohl eine Strafe zahlen.

Nach Angaben des Zolls vom Montag kontrollierten Beamte den 79 Jahre alten Pfarrer vergangene Woche in einem ICE von München nach Zürich in Höhe Oberstaufen im Oberallgäu. Er gab an, lediglich 3000 Euro dabei zu haben. Die Ermittler ließen aber nicht locker und entdeckten schließlich weitere 19.700 Euro in einem Brustbeutel. Sie leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Geistlichen ein und nahmen ihm 2500 Euro als sogenannte Sicherheitsleistung ab.