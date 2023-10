Haftbefehl erlassen Rechtsmedizin prüft Identität der zerstückelten Leiche in Greifswald

Nach dem Fund einer zerstückelten Leiche in einer Wohnung in Greifswald im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns prüft die Rechtsmedizin die Identität des Toten. Bei dem Todesopfer handle es sich um einen Mann, dessen Identität aber noch einwandfrei unter anderem durch den Abgleich von Fingerabdrücken festgestellt werden müsse, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Mit einem Ergebnis sei frühestens am Nachmittag oder am Dienstag zu rechnen.