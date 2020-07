Aktion gegen Fischerei : Greenpeace versenkt Felsen vor Rügen - Bundesamt prüft Rechtmäßigkeit

Sassnitz Mit großen Granitblöcken im Meeresschutzgebiet Adlergrund wollen Greenpeace-Aktivisten den legalen Fischfang nahe Rügen bremsen. Behörden prüfen die Rechtmäßigkeit der Aktion gegen Fischerei.

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben auch am Montag große Granitblöcke im Meeresschutzgebiet Adlergrund östlich von Rügen versenkt. Mit den bis zu eine Tonne schweren Natursteinen wollen sie verhindern, dass Fischer mit Grundschleppnetzen den Meeresboden „durchpflügen“ - auch, wenn dies legal sei, wie die Organisation mitteilte. Durch Grundschleppnetze gerieten artenreiche Steinriffe und Miesmuschelbänke in Gefahr.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes in Stralsund prüft die am Wochenende begonnene Aktion nach Angaben einer Sprecherin. Am Dienstag wolle die Behörde über die Zulässigkeit entscheiden. Die Schifffahrt sei bereits über das Versenken von Steinbrocken in dem Gebiet informiert worden. Laut Greenpeace sind die Steine keine Gefahr für Schiffe, dafür lägen sie zu tief. Greenpeace wirft die Felsblöcke in der Ausschließlichen Wirtschaftszone ins Wasser. Deshalb sind Bundesbehörden zuständig. Nach einer ähnlichen Aktion im Jahr 2008 am Außenriff der Nordseeinsel Sylt hatte Greenpeace juristischen Ärger bekommen.