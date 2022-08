Umweltfreundliche Route : Mit dieser Funktion von Google Maps lässt sich Sprit sparen

Düsseldorf Künftig zeigt die Karten-App nicht mehr nur die schnellste, sondern auch die energiesparendste Route an. Das neue Update soll jetzt auch in Deutschland kommen.

Tanken ist teurer geworden. Seit dem Krieg in der Ukraine springen die Benzinpreise in die Höhe, auch wenn sie zuletzt wieder gesunken sind. Laut Daten von Google beschäftigt das viele Nutzer. In der ersten Hälfte dieses Jahres suchten dreimal so viele Menschen die Wortkombination „Benzin sparen“ wie im selben Zeitraum des Jahres davor. Jetzt scheint Google Maps die passende Lösung gefunden zu haben. Ein kleines grünes Blatt soll Autofahrer künftig auf die energiesparendste Route hinweisen. Nachdem Google die Option bereits in den USA und Kanada im vergangenen Jahr eingeführt hatte, können ab jetzt auch deutsche Autofahrer davon Gebrauch machen. Die neue Funktion soll sukzessive in Deutschland verbreitet werden, einige Nutzer können das Update bereits nutzen.